Bull Latina – ARAN Cucine Panthers Roseto in diretta: dove vedere il match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ventidue giorni dopo la vittoria contro Frascati, per le ARAN Cucine Panthers Roseto è finalmente tempo di ritornare in campo: domani sera a Latina (palla a due prevista alle 19:30) le ragazze di coach Orlando puntano a mantenere l’imbattibilità stagionale, contro l’insidiosa formazione pontina che ha vinto tre delle ultime quattro partite.

Non sarà della partita la neoarrivata Nives Dzafic, ma il tecnico tarantino dovrebbe far debuttare in questo campionato Camilla Mingardo, assente dalla preseason. Per il resto le biancazzurre puntano a riprendere da dove avevano lasciato: costante pressione difensiva, attenzione sui quaranta minuti, grande apporto delle giovani.

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali social delle Panthers che saranno poi nuovamente in campo mercoledì 1 dicembre alle 20:30 per ospitare Aprilia al PalaMaggetti nel recupero della scorsa giornata.

PROGRAMMA 6° GIORNATA

Domani ore 15:00 Viterbo-Frascati

Domani ore 15:30 Aprilia-Campobasso

Domani ore 18:00 Elite Roma-Pink Terni

Domani ore 19:30 Bull Latina-ARAN Cucine Panthers Roseto

CLASSIFICA

ARAN Cucine Panthers Roseto 6**

Campobasso 6**

Aprilia 6*

Bull Latina 6

Elite Roma 4

Pink Terni 4*

Viterbo 2

Frascati 0

*=una partita in meno