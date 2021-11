Sportilia V. Bisceglie – Futura Teramo Volley, la presentazione del match

TERAMO – Dopo l’ultimo successo in campionato sul Bari, la LG Umby Racing Teramo torna a giocare in trasferta. Questa volta, sulla strada delle biancorosse, c’è il Bisceglie compagine che in classifica occupa l’ultima posizione con un solo punto conquistato. Le teramane cercano in Puglia la sesta vittoria consecutiva per consolidare il secondo posto in graduatoria, in attesa dello scontro al vertice della prossima settimana contro la capolista Corridonia.

Senza sottovalutare l’avversario di domani, la squadra del Presidente Mazzagatti, ha lavorato in settimana con attenzione e determinazione, proprio per cercare di ottenere il massimo dalla trasferta pugliese. Il coach Corzo potrà contare su tutte le affettive a propria disposizione. La sfida tra il sestetto teramano ed il Bisceglie, valida per la 7^ giornata della B2 girone L, si giocherà domani alle ore 19:00 nel Paladolmen.

Incontri in programma:

Ceteas Volley Montesilvano vs Gada Group Pescara 3; Primadonna Volley Bari vs Corplast Corridonia MC ;Farmacia Casciotti V.MC vs Dannunziana V.Scholl; Lavinia Group Trani BT vs Centrodiesel Pagliar.AP.

Riposa: Volley Fasano

Classifica aggiornata:

Corplast Corridonia MC 15; LG Umby Racing Futura Volley Teramo 14; Volley Fasano ASD 14; Gada Group Pescara 3 e Lavinia Group Trani BT 9; Primadonna Volley Bari 8; Farmacia Casciotti V.MC 6; Dannunziana V.Scholl 6; Centrodiesel Pagliar.AP e Ceteas Volley Montesilvano 4; Sportilia V.Bisceglie 1.

Foto di repertorio