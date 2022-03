“Il mostriciattolo inquinamondo” in scena a Lanciano: ecco quando

Lo spettacolo di burattini presentato da Fonderie ARS e Orsoparlante Service & Show andrà in scena al Teatro Fenaroli domenica 27 marzo

LANCIANO – Domenica 27 marzo, all’interno della rassegna di Teatro Ragazzi del Teatro Fenaroli di Lanciano, curata da Maurizio di Marco, andrà in scena “Il mostriciattolo inquinamondo”, uno spettacolo di burattini a cura di Annalica Bates e Vincenzo Lorito, con le voci di Angela Liberali, Antonio Lorito e la partecipazione straordinaria dell’attore e doppiatore Luca Luciani.

Due storie in una: una favola sull’ambiente, con protagonista un piccolo mostriciattolo dispettoso che si diverte a sporcare il bosco, per ricordare e insegnare ai bambini (e non solo) l’importanza del prendersi cura della natura che ci circonda e a seguire, un racconto con le maschere tradizionali della commedia dell’arte, con Arlecchino, Pulcinella, Balanzone e Colombina. Uno spettacolo per tutta la famiglia, tra burattini, risate, animazione e tanto divertimento. Mascherina e Green Pass obbligatorio. Costo biglietto: € 10,00