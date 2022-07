“Il mostriciattolo inquinamondo” a Francavilla al mare: ecco quando

Lo spettacolo di burattini andrà in scena il 10 luglio presso la Rotonda Michetti; in seguito il 17 luglio, 29 luglio e 5 agosto

FRANCAVILLA AL MARE – Domenica 10 luglio ore 21 presso la rotonda Michetti andrà in scena “Il mostriciattolo inquinamondo”, uno spettacolo di burattini a cura di Annalica Bates e Vincenzo Lorito, con le voci di Angela Liberali, Antonio Lorito e la partecipazione straordinaria dell’attore e doppiatore Luca Luciani.

Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Francavilla ed è inserito all’interno dell’ampia offerta del calendario estivo.

Due storie in una: una favola sull’ambiente, con protagonista un piccolo mostriciattolo dispettoso che si diverte a sporcare il bosco, per ricordare e insegnare ai bambini (e non solo) l’importanza del prendersi cura della natura che ci circonda e a seguire, un racconto con le maschere tradizionali della commedia dell’arte, con Arlecchino, Pulcinella, Balanzone e Colombina.

Uno spettacolo per tutta la famiglia, tra burattini, risate, animazione, magia e tanto divertimento.

Il tour dei burattini continua, sempre a Francavilla al mare, nelle seguenti date:

domenica 17 luglio Piazza Sirena ore 21

venerdì 29 luglio Giardinetti di Via Zara ore 21

venerdì 5 agosto Piazza S.Alfonso ore 21

Ingresso gratuito e senza prenotazione