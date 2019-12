Mostra “Un mondo di presepi” a Pescara: dove e quando

Dal 10 dicembre e fino al 6 gennaio si potrà visitare l’esposizione presente presso la scuola di danza Mousiké Arte delle Muse a Pescara

PESCARA – Martedì 10 dicembre dalle ore 17.30 alle 19 presso la scuola di danza Mousiké Arte delle Muse a Pescara si aprirà la mostra “Un mondo di presepi”. La secolare tradizione presepiale si rinnova ogni anno a Pescara in cui, tra quelli espressione dell’artigianato artistico di un’ottantina di nazioni, primeggia il grande presepe abruzzese ambientato nell’architettura tipica della regione, una composizione scenografica con fedeli riproduzioni di suggestivi scorci di borghi d’Abruzzo popolati da statuine vestite con gli abiti tradizionali dei più diversi paesi.

Quest’anno la rassegna, giunta alla XIX edizione, presenta il grande presepe abruzzese arricchito di dodici nuovi personaggi che indossano costumi in tessuto. Come tutti i precedenti, anche gli abiti di questi ultimi sono confezionati a mano con grande cura dei particolari, secondo i modelli ripresi dalle gouaches che documentano gli abiti popolari del Regno di Napoli fatti eseguire da Ferdinando IV di Borbone nella seconda metà del XVIII secolo dai pittori della Real Fabbrica Ferninandea, per essere poi riprodotti come decorazione di porcellane e, per altro verso, essere d’ispirazione per il rilancio dell’industria tessile.

I soci del TCI saranno accolti dal prof. Luciano Cupido (ideatore) e Fausto Masciarelli (realizzatore del presepe) che illustreranno le caratteristiche del presepe abruzzese e i costumi presenti. La mostra, è organizzata dall’associazione Mousiké – Arte delle Muse con la collaborazione di Momenti Arcaici.

Chi perdesse questo speciale appuntamento può visitarla gratuitamente ogni giorno, dalle ore 17 alle 19, fino al 6 gennaio 2020, a Pescara in Via Piomba n. 23.