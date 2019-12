EcoForum 2019, rinconoscimento al comune di San Giovanni Teatino

SGT è un Comune Riciclone, amministrazione soddisfatta. Marinucci: “superare il 70% di differenziata il nostro obiettivo nel breve periodo. Il 2020 sarà l’anno della piattaforma ecologica”

SAN GIOVANNI TEATINO – C’è anche San Giovanni Teatino nell’elenco dei “Comuni Ricicloni” premiati lo scorso venerdì 6 dicembre 2019. Il riconoscimento ufficiale c’è stato nel corso della III edizione di “EcoForum Abruzzo – l’economia circolare di rifiuti”, promosso da Legambiente e Regione Abruzzo presso la sala Tinozzi della Provincia di Pescara.

San Giovanni Teatino ha superato per la prima volta l’obiettivo (65%) di raccolta differenziata, raggiungendo il 65,8% nel 2018 e facendo registrare l’importante incremento del 7,1% rispetto al 2017.

“Questo risultato premia innanzitutto l’attenzione che i cittadini sangiovannesi hanno orami assimilato per i temi dell’ambiente e della sostenibilità – commenta il Sindaco Luciano Marinucci – come amministrazione, le nostre priorità sono rivolte a scelte che tutelano la salute e il benessere del territorio e dei suoi abitanti. La battaglia per l’ambiente, come ci ricordano soprattutto i nostri giovani, è indifferibile e nessuno, cittadini, imprese e istituzioni, può dirsi esente”.

“La raccolta differenziata a San Giovanni Teatino – dichiara l’assessore all’ambiente Ester De Nicola – ha raggiunto un primo importante traguardo, grazie all’impegno dei privati e delle aziende che ogni giorno dimostrano sensibilità ed attenzione ai temi ambientali. L’amministrazione comunale deve continuare con determinazione in questo percorso ed intende fare meglio nella diminuzione dei rifiuti complessivi prodotti e, in particolare, della frazione di rifiuto secco”.

In questa direzione si orientano gli obiettivi della SGS San Giovanni Servizi, società partecipata che ha i servizi di gestione urbana in città, presentati in questi giorni dal presidente Alessandro Feragalli.

“Dal 2020 inizieremo con la separazione del vetro dal multimateriale (plastica e alluminio), attraverso la raccolta porta a porta e nelle campane per il vetro, sistemate in tutti quartieri e dove i cittadini potranno andare tutti i giorni a conferire. Primo comune in Abruzzo, a San Giovani Teatino sarà attivato l’ecobox per la raccolta dei pannolini, pannoloni ed assorbenti che – fa notare Feragalli – rappresentano oltre il 3% dell’indifferenziato e che, nell’ottica dell’economia circolare, possono essere riciclati in speciali impianti come quello che sarà in Abruzzo. Il conferimento di pannolini, pannoloni ed assorbenti, sarà possibile ogni giorno”.

“Nelle scuole e nei pressi dell’edifico comunale saranno allestiti punti di raccolta (ecobox) di piccoli RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettorniche) come giocattoli, mouse, consolle e joystick, batterie e lampadine tramite. Anche in questo caso raccolta quotidiana e premi per i bambini”.

“Il nostro obiettivo a breve termine – conclude Marinucci – è quello di raggiungere il 70% della raccolta differenziata e di aumentare non solo la quantità ma la qualità del rifiuto ed il 2020, superati tutti i contrattempi e passaggi burocratici, sarà l’anno della realizzazione della piattaforma ecologica nell’area PIP di via Treviso”.