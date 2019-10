Mostra sulla storia di Pescara, “Gocce d’identità” di Licio Di Biase

É stata inaugurata questa mattina, 11 ottobre all’Aurum la mostra con immagini, planimetrie, video e documenti sull’antica Pescara. Si potrà visitare fino al 30 ottobre

PESCARA – Oggi alle ore 11 nei locali dell’Aurum, alla presenza del sindaco Carlo Masci e dell’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone, è stata presentata e inaugurata la mostra “Gocce d’identità” ideata e organizzata dallo storico Licio Di Biase.

Nella mostra, visitabile fino al 30 ottobre, con apertura dalle 8 alle 20 , sarà possibile ammirare immagini, planimetrie, video e documenti sull’antica Pescara, in un percorso che permetterà di riconoscere e riconoscersi in una storia cittadina di grande suggestione e fascino.

Licio Di Biase, laureato in Storia all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, non è nuovo alle iniziative dedicate alla storia di Pescara. Il ricercatore storico si è dedicato alla ricostruzione della storia di Pescara, pubblicando vari libri e saggi tra cui La Grande Storia-Pescara e Castellamare dalle origini al XX secolo (2010). È autore, inoltre, de L’era della balena. La storia della DC abruzzese dal dopoguerra al 1992 (2003), Giuseppe Spataro. Una vita per la democrazia (2006), Remo Gaspari. La politica come servizio (2012), L’Onorevole d’Annunzio (2013). Ha pubblicato, inoltre, tre romanzi storici aggiudicandosi una decina di Premi letterari