Tollo, Montepulciano d’Abruzzo premiato dal Gambero Rosso

Il Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva Cantina Tollo ricevere per il quinto anno consecutivo Tre Bicchieri®. Verna: “Conferma capacità di interpretare al meglio uno dei vitigni autoctoni che maggiormente ci rappresenta in Italia e nel mondo”

TOLLO – Il Mo-Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva di Cantina Tollo conquista anche quest’anno, con l’annata 2015, il Tre Bicchieri®, l’autorevole premio della Guida Vini d’Italia 2020 del Gambero Rosso.

«Ricevere per il quinto anno consecutivo questo ambito riconoscimento – commenta Tonino Verna, presidente Cantina Tollo – rappresenta una conferma importante della volontà e della capacità di interpretare al meglio uno dei vitigni autoctoni che maggiormente ci rappresenta in Italia e nel mondo. Essere ancora una volta una delle migliori etichette italiane è un premio all’impegno e al lavoro che consentono a Cantina Tollo di ottenere vini di assoluta eccellenza come il nostro Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva».

Il Montepulciano d’Abruzzo, che lo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento dell’identità territoriale, è tra i vini rossi la prima DOC italiana per volumi di produzione con 0.8 milioni di ettolitri (dati: Federdoc 2019). Un vitigno autoctono sempre più apprezzato anche dai consumatori che lo scorso anno ne hanno acquistato nei supermercati italiani 8.526.443 litri. Un dato che fa del Montepulciano d’Abruzzo il terzo vino più venduto nel canale Gdo con una crescita pari al +1% rispetto al 2017 (dat: IRI 2019).