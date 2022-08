Mostra Shooow Noow alla Fortezza di Civitella del Tronto: ecco quando

CIVITELLA DEL TRONTO – L’Accademia di Belle Arti di Macerata, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Civitella del Tronto, della Fortezza, Museo delle Armi di Civitella del Tronto, Integra – servizi per la cultura e il turismo e Spazio d’Arte Rivela, è lieta di annunciare l’apertura della mostra Shooow Nooow che sarà inaugurata il giorno 2 agosto alle ore 17.00 negli incantevoli spazi della Fortezza di Civitella del Tronto.

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata e aderenti ai Dipartimenti di Arti Visive e di Arti Applicate, valicando l’accesso di una delle fortezze più imponenti d’Europa, il borgo di Civitella del Tronto, monumento dalle origini spagnole, ultima roccaforte borbonica ad arrendersi all’esercito piemontese, entrano con le proprie opere nella rocca per Mostrare Adesso i risultati di un lungo anno di formazione nel mondo dell’istruzione creativa e accademica. Shooow Nooow è, infatti, un titolo che vuole essere leggero e ironico ma allo stesso tempo anche metafora del “qui e ora” o “Hic et Nunc” come dicevano i latini, a significare l’importanza del momento reale e che esiste ora nel presente nella condizione di “studenti” dei protagonisti della mostra. In questo momento e con questa esposizione gli allievi di ABAMC vivono fuori dalle mura scolastiche la propria vera natura di creativi a contatto con il mondo e con gli spettatori, mettendo a nudo le proprie capacità e talenti.

In mostra opere che rappresentano gli eterogeni linguaggi espressivi dell’arte che spaziano dal disegno alla grafica e grafica d’arte, dalla pittura alla scultura, ma anche fotografia, multimediale e fumetto.

La mostra Shooow Nooow è aperta e visitabile al pubblico fino 31 agosto 2022.

Espongono nella mostra Shooow Nooow gli studenti del Dipartimento Arti Visive – Scuola di Scultura, Scuola di Decorazione, Scuola Grafica d’Arte, Scuola di Pittura e Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate – Scuola di Fotografia, Scuola di Comunicazione Visiva Multimediale, Scuola di Linguaggi e Arte del Fumetto – Biennio:

Isabella Torreggiani, Alessia Rinaldi, Samuele Burattini, Stefano Iampieri, Andreozzi Lucia, Aurora Carassai, Sophia Ruffini, Laura Galetti; Maria Alejandra Boni, Alice Satta, Linda Urriani, Benedetta Felci, Maria Luna Lucidi, Roberta Brugnola, Chiara Morresi, Nazzarena Tremonti, Leonardo Sassi, Daniele Antonielli; Allegra Donati, Aurora Guazzaroni, Leonardo Fabretti, Niccolò Fazzini, Jacob Francois, Luna Hoei Cini, Giulia Aloisio, Marta Alvear Calderon, Rebecca Antoniozzi, Francesca Ammaturo, Stefano Dania, Goliardo Sterlacchini, Sani Ajdini, Alessia Corsalini, Sofia Paci, Vincenzo Squadroni, Alessandro Deda, Fausto Sacripanti, Selene Pierini, Giacomo Vitturini, Jennifer Pelucchini; Alessandro Zarfati, Alessandra Ciocca, Mileidi Tonti, Samuele Toppi, Alessandro Francesco Castelli, Andreea Galicenco, Lorenzo Gobbi, Simone Badia, Riccardo Ciabò, Lucrezia Boccanera, Riccardo Eugeni; Lisa Capitani, Simone Caprioli, Barbara Di Giuseppe, Elena Sofia Verziere, Federica Vivio, Milica Jankovic, Erika Giantomasi, Adelaide Cascia; Luca Di Sabatino, Nico Mancini, Elena Scarcipino Pattarello, Federico De Angelis, Aurora Paccasassi, Paola Fiordaliso, Davide Pizzi.