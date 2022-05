Nuova mostra di pittura contemporanea di Stefania La Greca

L’artista napoletana e pescarese d’adozione esporrà dal 21 maggio al 5 giugno 2022 a Volla presso il centro commerciale Sedicicasa

VOLLA – Dopo il successo ottenuto nelle precedenti kermesse, Stefania La Greca, l’artista napoletana, pescarese d’adozione, presenta la sua nuova mostra di pittura contemporanea individuale a tema, che si terrà dal 21 maggio al 5 giugno 2022 a Volla (NA) presso il centro commerciale Sedicicasa nell’ elegante location di Rinascimento mobili di Luciano Manfellotti.

Stefania La Greca, molto legata all’Abruzzo e lo dimostra in tutte le sue iniziative, ha sempre conferito particolare importanza all’espressività e sostiene che “le parole, spesso vengono dimenticate, mentre le immagini, quindi la pittura rimane impressa negli occhi e nella mente come un vero e proprio peso espressivo.

Le nuove opere, realizzate durante il periodo buio della pandemia e dopo nella luce e nella speranza di una vita gioiosa e artistica, hanno un comune denominatore legato alla bellezza della vita e alla forza d’animo dell’essere umano. Il titolo scelto per rappresentare questa collezione è “LIFEART”, proprio perché la vita è arte e l’arte è vita. Un invito a prendersi il bello della vita attraverso i colori, ribadendo che “L’ arte è per tutti non per pochi bisogna solo coglierne l’anima”.

Eclettica, versatile e particolarmente sensibile, Stefania La Greca ha ormai raggiunto l’apice del successo in campo artistico che l’ha vista protagonista anche in spettacoli televisivi nazionali e sulle passerelle di moda. Il culmine è stato raggiunto nel 2021, con un suo dipinto esposto nel catalogo ufficiale del Carrousel del Louvre di Parigi.

Il vernissage è previsto per il 21 maggio alle ore 19:00. Interverranno anche critici e personalità del mondo politico e culturale. Ingresso libero per i visitatori e collezionisti.