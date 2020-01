Mostra di Necati e concerto di Angelo Valori & Medit Voices a Pescara

Doppio appuntamento nel fine settimana al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara. Musica e arte in programma sabato 11 e domenica 12 gennaio

PESCARA – Doppio appuntamento al Museo delle Genti d’Abruzzo, questo fine settimana, all’insegna dell’arte e della musica. Sabato 11 gennaio alle ore 18.00 le sale del Museo delle Genti d’Abruzzo in via delle Caserme a Pescara ospiteranno il vernissage della mostra fotografica “Non solo nuvole” di Nello Catinello, in arte Necati. Nella mostra, che sarà visitabile gratuitamente fino al 23 gennaio negli stessi orari di apertura del museo, sono esposte una selezione di fotografie nelle quali, come illustra nella presentazione dell’esposizione Paolo dell’Elce, “la sua partecipazione alla costruzione dell’oggetto fotografico è minima, ma la sua presenza all’evento visivo, all’incontro con la fenomenologia del reale, è massima nella sua portata estetica e cognitiva”.

Domenica 12 gennaio alle 18.30 invece, organizzato dall’Associazione Culturale New Sounds and Beyond, promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, l’Auditorium Petruzzi ospiterà la prima esibizione del 2020 dei Medit Voices diretti da Angelo Valori, che proporranno un repertorio all’insegna di sonorità soul e funk con hit molto famose come “Stand by me”, “September”, “Dancing in the street” insieme ad alcuni dei brani più conosciuti di Lucio Battisti.

Nati come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, i Medit Voices sono un originalissimo gruppo vocale che, nonostante la recente formazione, si sono già esibiti in oltre sessanta concerti, raccogliendo sempre un entusiastico consenso in importati teatri e festival italiani. Nel 2016, in seguito allo straordinario concerto tenuto al Conservatorio di Pescara alla presenza di Mogol, il gruppo è stato invitato a prendere parte alla trasmissione di RAI 1 “Viva Mogol”, iniziando con lo storico autore una collaborazione proseguita negli anni.

Per informazioni è possibile visitare il sito della Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus all’indirizzo www.gentidabruzzo.it oppure telefonare al numero 085.4510026.