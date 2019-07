Mostra personale di Daniela Di Bartolo a “La Civitella”

IL 26 luglio alle 17 inaugurazione, presso il Museo archeologico nazionale “La Civitella” a Chieti dell’esposizione che sarà visitabile fino al 4 agosto 2019

CHIETI – Mostra personale di Daniela Di Bartolo dal 27 luglio al 04 agosto 2019 presso il Museo archeologico nazionale “La Civitella” a Chieti. Continua il progetto del Polo Museale dell’Abruzzo diretto dalla dott.ssa Lucia Arbace, che ormai affonda le sue radici nella profonda sintonia tra Arte e Natura, il rispetto per essa, il riciclo, la semplicitá. In questo contesto torna una mostra di Daniela Di Bartolo, donna delle erbe, autoproduttrice, naturalista e artista di vita che racchiude in sé questo profondo amore e rapporto con Madre Terra. Gira l’Italia da anni diffondendo le sue conoscenze e il suo stile di vita. Dopo un decennio in Cilento arriva quattro anni fa nella Terra Peligna, che -con quella Subequana- rappresenta le sue origini paterne.

Quest’anno le immagini fotografiche sono il risultato di una visione ancora più intima con la Terra, che l’artista ha catturato andando per erbe. Un microcosmo di infiniti mondi.

41 sono le immagini che arricchiscono come rari gioielli l‘area espositiva e che si fondono con i profumi delle erbe, i colori, … . E poi le tavole, di vari legni antichi e riciclati, che propone dal 2007, che accolgono cocci di antiche ceramiche campane trovate lavorando la terra in Cilento. Un altro viaggio in uno dei fantastici mondi di Daniela. Ogni sua attivitá nasce da sogni, che la guidano tra la Natura e la permettono vedere.

Su richiesta visite guidate personalmente dall’artista, incluso uno dei suoi fiori all’occhiello: la Mostra delle Erbe Narrate. Si insegna etnobotanica facendo recitare le piante. Adatto dai 7/8 ai 99 anni. Tel. 366 9346630.

Il Vernissage si terrá venerdí 26 Luglio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. La mostra é aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30, eccetto il lunedí. Sito www.musei.abruzzo.beniculturali.it Telefono: 0871 63137.