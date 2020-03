Moscufo, trovato un uomo positivo al Coronavirus: parla il Sindaco

Il primo cittadino ha chiesto massima collaborazione alla popolazione, di evitare spostamenti inutili e aggregazioni in luoghi privati e pubblici oltre alla raccomandazione di usare guanti e mascherina

MOSCUFO – Il sindaco di Moscufo, Claudio De Collibus, ha informato che è stato trovato positivo al tampone un concittadino. Queste le sue dichiarazioni e raccomandazioni alla cittadinanza: “Sono stato appena informato di un nostro concittadino con positività ai tamponi del coronavirus. Vi chiedo ancora la massima collaborazione, evitate spostamenti inutili, evitate aggregazione in luoghi privati e pubblici. Chi ha necessità alimentare e farmaceutica lo invito ad acquistare nei nostri negozi di paese in modo da limitare gli spostamenti. Non sorvoliamo l’uso della mascherina, guanti ma soprattutto la distanza di sicurezza. Restiamo a casa”.

Quindi ha aggiunto che non è possibile rilasciare informazioni sul paziente perchè il servizio prevenzione ASL di Pescara e la Protezione Civile Regionale non rilasciano l’identità dei pazienti malati: “Dopo aver avuto un colloquio telefonico con il servizio ASL mi hanno comunicato che se ci sono state persone che sono entrate in contatto con il soggetto saranno contattare dal servizio di Prevenzione ASL e dovranno seguire le indicazioni che gli verranno date”.