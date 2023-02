Mosciano Sant’Angelo, affidati lavori per riqualificazione di due zone

Oltre 1 milione di euro di investimenti che partiranno la prossima primavera per la riqualificazione della zona del campo sportivo e della scuola secondaria

MOSCIANO SANT’ANGELO – Con determina dell’ufficio lavori pubblici del 7 febbraio scorso il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha aggiudicato definitivamente i lavori del progetto “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” che comporterà un investimento di oltre 1 milione di euro di lavori nella zona del campo sportivo “Mario Rodi”, della scuola secondaria di via Togliatti e di via Milano.

L’appalto, finanziato con fondi nazionali, regionali e comunali, è stato affidato a seguito di gara pubblica alla ditta Delfino Sport di Mosciano Sant’Angelo e i lavori prenderanno avvio nella prossima primavera.

“Era uno dei progetti strategici che avevamo predisposto nel corso del precedente mandato amministrativo e che, dopo anni, finalmente è stato utilmente finanziato la scorsa estate dal Governo Draghi” ha dichiarato il Sindaco Giuliano Galiffi “in tempi strettissimi siamo riusciti a redigere il progetto esecutivo e a bandire la gara per giungere all’aggiudicazione dei lavori. Saranno interventi che cambieranno in maniera radicale il volto di una zona strategica per il nostro territorio per la presenza delle scuole e degli impianti sportivi”.

I lavori prevedono la sistemazione dei percorsi pedonali e dei marciapiedi su via Togliatti e via Milano e la realizzazione di una rotonda all’incrocio tra le due strade, la sistemazione dell’annessa area di parcheggio di via Milano, la realizzazione della copertura in erba sintetica e la sistemazione degli accessi per i mezzi di soccorso al campo sportivo, l’adeguamento della centrale termica del Bocciodromo di via Meloni, la sistemazione dei muri di confine del circolo tennis e il ripristino e miglioramento degli impianti di illuminazione, la riqualificazione del parco Baden Powell con il miglioramento dell’illuminazione, l’installazione della videosorveglianza e di nuovi arredi e la realizzazione di quattro aule polifunzionali al piano terra della scuola media (sala lettura, sala musica, sala gioco e sala teatro).

“I lavori di questo progetto sono fondamentali per riqualificare un’area che vedrà anche la realizzazione della nuova scuola primaria e altri lavori sul campo sportivo. Sarà fondamentale, per portarli a termine in tempi rapidi, la sinergia con le società sportive che fruiscono degli impianti coinvolti e che comporteranno, al termine dei lavori, notevolmente migliorata la fruibilità degli stessi” ha concluso il Sindaco Galiffi.