Pescara – Salernitana: dove vedere la diretta tv e streaming

Il 10 maggio alle ore 14 si gioca Salernitana – Pescara, gara valida per la 38° giornata di Serie B. Informazioni dove vedere la partita

PESCARA – Lunedì 10 maggio 2021, allo Stadio Adriatico – Cornacchia, si giocherà Pescara – Salernitana – Pescara, match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. La squadra di Grassadonia che viene dalla sconfitta esterna contro la Cremonese che ne ha sancito la matematica retrocessione in Serie C con un turno d’anticipo: 32 punti, con un percorso di 7 vittorie, 11 pareggi e 19 sconfitte; 29 gol e 57 subiti. Dall’altra parte, invece, troviamo la squadra di Castori che viene dal successo casalingo contro l’Empoli ed in classifica occupa la seconda posizione con 66 punti, +2 sul Monza, con un percorso di 18 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte; 43 gol e 34 subiti.. Alla squadra campana basterà vincere per centrare la promozione in Serie A. L’incontro si potrà seguire in diretta dalle ore 14 con la cronaca al link sottostante.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Salernitana, valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Probabili formazioni

Massiccio turnover per Grassadonia che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Longobardi e Masciangelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Guth e Volta. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Busellato e D’Aloia mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Riccardi, Odgaard e Capone. Castori dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Belec tra i pali, pacchetto arretrato formato da Mantovani, Gyomber e Bogdan. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Capezzi e Coulibaly mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Casasola e Jaroszynski. In attacco tandem offensivo composto da Gondo e Tutino.

Le probabili formazioni di Pescara – Salernitana

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Longobardi, Guth, Volta, Masciangelo; Busellato, Valdifiori, D’Aloia; Riccardi, Odgaard, Capone. Allenatore: Grassadonia

SALERNITANA (3-5-2): Belec: Mantovani, Gyomber, Bogdan; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Jaroszynski; Gondo, Tutino. Allenatore: Castori