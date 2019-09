Castel di Sangro, grande attesa per Italia – Lussemburgo Under 21

La Nazionale Under 21 esordirà martedì 10 settembre nelle qualificazioni al campionato Europeo di categoria che si svolgerà nel 2021

CASTEL DI SANGRO (AQ) – Riparte da Castel di Sangro il cammino della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni a Euro 2021. Martedì 10 settembre allo stadio “Teofilo Patini” si gioca Italia – Lussemburgo; calcio di inizio fissato per le ore 18.30. La gara segnerà il debutto ufficiale sulla panchina azzurra del tecnico Paolo Nicolato, che ha preo il posto di Luigi Di Biagio.

Non è la prima volta che l’Italia scende in campo a Castel di Sangro: il bilancio delle cinque gare disputate in terra aquilana parla di un pareggio e quattro vittorie, l’ultima a novembre 2015 contro la Lituania per 2-0. I precedenti contro il Lussemburgo sono invece integralmente a favore degli Azzurrini: dieci vittorie su dieci gare giocate.

Dopo la gara contro il Lussemburgo, la Nazionale di Nicolato farà visita a Repubblica d’Irlanda (10 ottobre) e Armenia (14 ottobre); poi ospiterà Islanda (16 novembre) e Armenia (19 novembre). Il 31 marzo 2020 è in programma la prima sfida casalinga con la Svezia, con ritorno fissato l’8 settembre 2020.

La squadra alloggerà presso lo Sport Village Hotel & Spa di Castel di Sangro a partire da sabato 7. Allenamenti sono previsti presso l’antistadio “Teofilo Patini” per le giornate del 7 (ore 17:00 – porte aperte ai media) dell’ 8 (ore 10 a porte chiuse e ore 17 a porte aperte ai media i primi 15 minuti) e del 9 (ore 10 a porte chiuse e ore 17 a porte aperte ai media i primi 15 minuti).

I convocati di Nicolato

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).