Diretta Cosenza – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Il 1° maggio alle ore 14 si gioca Cosenza – Pescara, gara valida per la 35° giornata di Serie B. Informazioni dove vedere la partita

PESCARA – Sabato 1° maggio 2021, allo Stadio Marulla, si giocherà Cosenza – Pescara, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. La squadra di Occhiuzzi che viene dalla sconfitta esterna contro il Pisa e in classifica occupa la diciassettesima posizione con 32 punti, frutto di 5 vittorie, 17 pareggi e 12 sconfitte; 22 gol e 38 subiti. Nelle ultime cinque gare ha conseguito 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, realizzando 3 reti e incassandone 9. Dall’altra parte troviamo gli abruzzesi, dal deludente pareggio casalingo contro la Virtus Entella ed in classifica occupa la penultima posizione con 29 punti, frutto di 6 successi, 11 pareggi e 18 sconfitte; 27 reti realizzate e 51 incassate. Nelle ultime 5 sfide hanno ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, siglando 6 reti e subendone 5. L’incontro si potrà seguire in diretta dalle ore 14 con la cronaca al link sottostante.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cosenza – Pescara, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Probabili formazioni

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Falcone in porta, pacchetto difensivo composto da Tritiello, Ingrosso e Schiavi. A centrocampo Sciaudone e Kone in cabina di regia con Corsi e Crecco sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Tremolada alle spalle del tandem offensivo composto da Trotta e Carretta. Grassadonia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, reparto arretrato formato da Bellanova e Masciangelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Guth e Scognamiglio. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Dessena e Machin mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Galano, Odgaard e Capone.

Le probabili formazioni di Cosenza – Pescara

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tritiello, Ingrosso, Schiavi, Corsi, Sciaudone, Kone, Crecco; Tremolada; Trotta, Carretta. Allenatore: Occhiuzzi

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Valdifiori, Machin; Galano, Odgaard, Capone. Allenatore: Grassadonia