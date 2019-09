Serie B, Pescara – Pordenone: gli highlights [VIDEO]

Le immagini del match dell’Adriatico vinto per 4-2 dei biancazzurri. Decisive nella ripresa le reti di Tumminello e Palmiero per la rimonta

PESCARA – Un Delfino bello a metà quello che ieri pomeriggio ha sconfitto per 4-2 il Pordenone. Contro un avversario che ha ben impressionato nell’esordio casalingo contro il Frosinone i biancazzurri hanno infatti un pò stentato nel primo tempo dove erano tuttavia riusciti a sbloccare subito il match con Galano su rigore concesso per atterramento su Di Grazia in area.

 

Ma dopo appena otto minuti azione un bell’inserimento in area di Pobega che confeziona l’assist vincente a Gavazzi. Allo scadere di tempo passano in vantaggio gli ospiti con Chiaretti su rigore concesso per un tocco con il braccio in area di Scognamiglio. Nella ripresa Zauri non cambia nessuna pedina ma la squadra entra in campo con un piglio diverso e i risultati non tardano ad arrivare.

Già dopo 5 minuti bel corridoio di Memushaj per Galano che in area colpisce di prima intenzione con il mancino sul primo palo realizzando così la sua prima doppietta in biancazzurro. Gli ospiti non ci stanno e con Pobega sfiorano il nuovo vantaggio su conclusione insidiosa dal limite ma al 26′ esplode di gioia l’Adriatico con la rete di rapina ad opera di Tumminello. Ancora Pobega l’ultimo a mollare con una conclusione che mette i brividi a Fiorillo quindi la rete di Palmiero che in pieno recupero firma il poker biancazzurro con una rete molto bella in area con palla che si infila sotto la traversa.

Un buon risultato al cospetto di un avversario molto ostico e organizzato per i biancazzurri che potranno sfruttre la pausa per recuperare alcune pedine non al meglio e amalgamare meglio il gruppo alla luce dei nuovi arrivati e dei possibili arrivi in quest’ultima giornata di calciomercato. Di certo un buon segnale di ripresa dopo le perplessità maturate al termine della sconfitta di Salerno, nella gara di esordio.

Foto esultanza Palmiero di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio