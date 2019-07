Franco Ghilardi confermato alla guida delle Panthers

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La prima importantissima pietra miliare sulla stagione 2019/2020 in casa Baia del Re Panthers Roseto è poggiata: coach Franco Ghilardi resterà infatti alla guida del club biancazzurro per la sesta stagione consecutiva, continuando un percorso che fin qui ha già riservato tante reciproche soddisfazioni.

Queste le dichiarazioni del confermatissimo tecnico ortonese:

“Sono molto contento di proseguire quest’avventura: siamo reduci da una stagione esaltante, e ora siamo chiamati a quello step in più per migliorare ancora. Grazie alla partnership che prosegue con la Baia del Re ci stiamo concentrando sulle ragazze giuste da portare qui a Roseto in foresteria. La Serie B quest’anno sarà un campionato molto più impegnativo con l’aggiunta del Lazio, ma vogliamo farci trovare pronti e soprattutto continuare il percorso di crescita delle atlete che resta l’obiettivo più importante”.

Nei prossimi giorni saranno annunciate ulteriori e importanti novità sulla prossima annata.