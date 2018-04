Montesilvano, verde pubblico: restyling sul lungomare

Al via il lavori di messa in sicurezza delle palme. De Vincentiis: “La sistemazione delle piante migliora anche l’immagine dell’area strategica del turismo della nostra città”

MONTESILVANO – A Montesilvano sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza delle palme lungo la pista ciclabile della riviera. L’intervento è stato suddiviso in due lotti: il primo, a cura della ditta NL Group da via Maresca fino alla rotatoria di via Marinelli. Il secondo dal confine con Pescara, fino alla stessa rotatoria, a cura de Il Melograno. Il lavoro riguarda circa 280 palme e si concluderà entro la fine del mese.

«Questo intervento – specifica l’assessore al Verde, Ernesto De Vincentiis – è un altro tassello del progetto di restyling completo del lungomare. La sistemazione delle piante, infatti, assolve sia alla necessità di messa in sicurezza di queste piante, ma anche al miglioramento dell’immagine dell’area strategica del turismo della nostra città. Il nostro progetto non si ferma solo a questo aspetto.

La sostituzione dei punti luce con impianti al led che illumina di una luce nuova la riviera è infatti un’altra importante tessera di questo progetto, coronato dalla riqualificazione di via Maresca per cambiare il volto di questo strategico luogo di aggregazione per cittadini e turisti. La nuova via Maresca, interamente ciclopedonale, diventerà la naturale prosecuzione della Bike to Coast lungo la riviera e dell’isola pedonale che attiviamo tutte le sere d’estate».