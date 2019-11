Montesilvano, Tassa di Soggiorno: la posizione di Fratelli d’Italia

Testa :prima un piano strategico e condiviso sul turismo

Cardelli: l’eventuale tassa sarà di scopo e non di indubbio utilizzo

PESCARA – “Siamo tendenzialmente favorevoli alla tassa di soggiorno che l’Amministrazione comunale di Montesilvano intende introdurre, ma a condizione che ci sia preliminarmente un piano strategico territoriale per il sostengo dello sviluppo turistico, condiviso con gli operatori del settore”.

E’ questa la chiara posizione del capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa che, unitamente ai consiglieri comunali di Montesilvano, Marco Forconi e Francesco Di Pasquale, al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pasquale Cordoma, ed al coordinatore provinciale Stefano Cardelli, interviene sulla polemica accesa dagli albergatori e dalle varie associazioni di categoria interessate rispetto alla dichiarata volontà del Comune di Montesilvano di far pagare la tassa ai turisti che alloggeranno nella città adriatica e probabilmente già dalla prossima stagione estiva.

“E’ assolutamente necessario attivare un Tavolo di confronto qualificato e partecipato da tutti gli operatori del settore turismo – dichiara il Consigliere – in merito alle linee di intervento da adottare. Questo approccio, supportato da un’analisi dei fenomeni collegati alla domanda e all’offerta turistica, permette di individuare gli aspetti di maggiore competitività e quelli che rappresentano invece le principali criticità, e di trovare soluzioni percorribili al riequilibrio dell’offerta turistica nel suo complesso”.

In questa direzione, il documento strategico rappresenta per Cardelli “ il passaggio preventivo ed imprescindibile per attuare una adeguata politica turistica, e solo in un momento successivo sarà possibile valutare l’opportunità di inserire l’imposta di soggiorno. Non bastano i successi della trascorsa stagione estiva a dichiarare a priori vincente l’idea di tassare i turisti. E qualora si giungesse al condiviso convincimento di adottare forme di finanziamento, è per noi da intendersi come una tassa di scopo e non un balzello di indubbio utilizzo ”.

“Da sempre Fratelli d’Italia – ha ripreso Testa – considera il turismo una importante risorsa su cui puntare e sui siamo a lavoro perché riteniamo che sia uno dei principali volani per il rilancio dell’economia. Vale per Montesilvano e vale per l’intero Abruzzo, dalla costa alle aree interne”.