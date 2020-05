Montesilvano, scuola Fonte d’Olmo: sopralluogo del sindaco De Martinis

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis ha effettuato un sopralluogo insieme al dirigente comunale Marco Scorrano e al geometra comunale Marco Amadio, per verificare lo stato di fatto della scuola Fonte d’Olmo, in via Vestina. In particolare sono state rilevate alcune criticità nella parte esterna della struttura scolastica: nell’area del giardino in erba sintetita si dovranno effettuare alcuni lavori per la sicurezza del manto irregolare. Inoltre verrà inserita una tettoia che avrà il duplice scopo di riparo dal sole delle aule e del cortile.

Sempre nell’ottica della sicurezza degli alunni verranno inoltre tagliate delle siepi diventate troppo alte e spesso sede di nascondiglio dei bambini della scuola dell’infanzia. Alcune mattonelle esterne, sollevate dalle radici degli alberi, saranno messe in sicurezza. Nella parte interna della struttura verranno riqualifcati i bagni e verranno inserite delle porte. Infine è stata fissata con gli uffici comunali anche la data della disinfestazione.

“Questa mattina ho verificato la situazione della scuola dell’infanzia Fonte d’Olmo – spiega il sindaco De Martinis – constatando alcune problematiche legate alla manutenzione, che al più presto risolveremo mettendo in sicurezza il cortile esterno, che verrà reso agibile ed esteticamente più bello. I docenti hanno segnalato alcune condizioni di rischio dovute allo scivolo usurato e al manto irregolare del tappeto in erba sintetica, che sostituiremo. Anche la pavimentazione vicino all’ingresso, a causa delle radici degli alberi, è stata divelta e avrà bisogno di essere risistemata. Alcuni lavori in vista del rientro degli alunni in classe verranno previsto per settembre verranno realizzati anche ai servizi igienici interni”.