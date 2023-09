Montesilvano, inizio anno scolastico 2023/24: il saluto di Paolo Cilli

MONTESILVANO – “Carissimi Studenti e Personale Scolastico di Montesilvano,

Siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico, un anno particolare e importante per la nostra città, perché durante l’estate abbiamo effettuato ingenti lavori di riqualificazione e adeguamento in ben otto plessi, ben sette dei quali saranno riconsegnati in tempo per consentire il normale inizio delle lezioni.

È una bella soddisfazione essere riusciti a portare avanti tanti cantieri e a chiuderli in un tempo così breve, soddisfazione che condivido con i Dirigenti Scolastici, il personale ATA e quello amministrativo delle scuole in cui si sono svolti i lavori estivi, perché se abbiamo raggiunto questo risultato è stato grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto e ha visto la collaborazione di tutti.

Preciso che i lavori sono stati effettuati grazie a finanziamenti statali che quest’amministrazione è stata in grado di ottenere proprio grazie alla bontà dei suoi progetti e che nei prossimi anni continueremo con le scuole non ancora coinvolte.

Ai nostri studenti auguro un buon anno scolastico e, ora che la nostra città si ritrova un così ingente patrimonio di scuole ristrutturate, invito in particolar modo gli alunni delle scuole rinnovate ad avere cura dei beni comuni dei quali essi possono oggi usufruire. L’intento dell’Amministrazione è quello di mettere voi ragazzi nelle migliori condizioni logistiche possibili per poter studiare, ma a voi è affidato il compito sia di aver rispetto di tutto ciò che è a vostra disposizione sia di usare questo tempo, questi anni della vostra infanzia e adolescenza, per accrescere conoscenze e sviluppare personalità che sappiano discernere tra giusto e sbagliato, tra ciò che ha valore e ciò che non lo ha.

Tenete sempre presente il grande sforzo che tutta la collettività fa per voi: essa si mette completamente al vostro servizio per educarvi e condurvi alla costruzione di una società che possa essere migliore della presente. Tutto il personale scolastico è al lavoro per consentirvi di realizzare il futuro migliore possibile, perciò vi raccomando di avere rispetto per loro e per tutte le persone che guidano questo vostro percorso.

Con i vostri compagni e compagne vi invito a costruire una comunità basata su valori come l’amicizia, l’affetto e la stima, da portare avanti e far crescere nel corso degli anni.

Auguro a tutti, studenti e personale scolastico, un anno pieno di soddisfazioni”.