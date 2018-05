Montesilvano: incontro studenti Delfico con la scrittrice Di Pietrantonio

MONTESILVANO – L’Istituto comprensivo “Troiano Delfico” di Montesilvano, in collaborazione con il Comune che ha offerto il patrocinio all’iniziativa, ha organizzato il primo appuntamento del ciclo Lezioni d’Autore, curato dal docente di letteratura e scrittore Marcello Nicodemo.

L’evento è in sinergia con la rassegna letteraria presente su Youtube Officina Letteraria che raccoglie esclusive interviste sul mestiere della scrittura ad autori come Susanna Tamaro e Alessandro D’Avenia. Le manifestazioni consisteranno in una breve lezione in cui un autore di letteratura, ma non solo, si improvvisa professore per un giorno, su un argomento legato alla propria opera, alla storia, all’attualità, alla letteratura.

A seguire un dibattito con gli studenti, che hanno in precedenza letto e discusso in classe l’ultima opera dell’ospite. La prima Lezione d’autore si terrà giovedì 10 maggio 2018 dalle 8,30 nell’aula magna dell’Itc Alessandrini in via D’Agnese a Montesilvano, con la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio; l’autrice è recente vincitrice del Premio Campiello con il romanzo “L’Arminuta” e in precedenza del premio Strega con Mia madre è un fiume. Il titolo della lezione sarà “Cosa cerchiamo, cosa troviamo nella Letteratura?”.

Le Lezioni d’autore si terranno due volte l’anno, indicativamente a maggio e dicembre, anche presso il palacongressi Dean Martin di Montesilvano e saranno riservate agli studenti delle scuole coinvolte nei singoli progetti.

Vincenza Medina, dirigente scolastico del Comporensivo Delfico, ha sostenuto l’iniziativa per la sua peculiarità di riavvicinare i ragazzi alla lettura e soprattutto di offrire un’occasione unica di incontro e dibattito con autorevoli personalità della cultura contemporanea.