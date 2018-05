Pescara, Fosso Vallelunga: al via gli interventi di bonifica

Domani la consegna e l’inizio dei lavori.La conclusione degli stessi prevista per il 30 maggio prossimo

PESCARA – Domani,10 maggio 2018, saranno consegnati e inizieranno , ad opera della ditta De Luca Domenico di Tagliacozzo, i lavori di bonifica di Fosso Vallelunga. Lo rende noto il vicesindaco e assessore alla Manutenzione,Antonio Blasioli che ha precisato:

“Si tratta di una delle manutenzioni più importanti per la città, a cui questa Amministrazione tiene molto, come dimostra il fatto che una delle prime manutenzioni che abbiamo avviato appena insediati, all’epoca assessore Enzo Del Vecchio, ha riguardato proprio questo canale delle acque bianche, fondamentale per il deflusso delle acque piovane nella zona sud della città.

Il tratto interessato dall’intervento, che sarà concluso entro il 30 di maggio, è quello che dal mare arriva fino al cimitero, l’importo dei lavori è di 130.000 euro, aggiudicati con un ribasso del 29,32 per cento, ma come accade con tutti i cantieri in opera in città al momento, riviera in primis, chiederemo alla ditta di razionalizzare i tempi, anche per l’avvio della stagione balneare.

Una richiesta che siamo certi avrà un positivo riscontro, alla luce del fatto che è una ditta di cui conosciamo tempi e operosità, in quanto è la stessa che ha lavorato sulla messa in sicurezza di via Tiepolo, Bernini, via Caravaggio.

Si tratta di un intervento atteso, che ci consentirà di affrontare al meglio la stagione autunnale e invernale prossima, quando torneranno a cadere copiose sulla città le piogge e sarà indispensabile avere operativi tutti i canali di deflusso e funzionante tutto il sistema delle acque bianche collegato”.