L’Aquila, presa in carico di minori: conferenza di Autismo Abruzzo Onlus

Giovedì 10 maggio, presso la Sala Polifunzionale “Arnaldo Leone” di Arkhé, l’Associazione illustrerà le decisioni del Tribunale

L’AQUILA – Domani, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 11.00, presso la Sala Polifunzionale “Arnaldo Leone” di Arkhé Agenzia grafica e Casa editrice in Via XX Settembre 19 a L’Aquila, si terrà la conferenza stampa indetta da Autismo Abruzzo Onlus per illustrare le decisioni del Tribunale di Vasto circa la presa in carico di quattro bambini con autismo da parte del sistema sanitario regionale e della ASL di Chieti.

“Attesa da oltre due anni, – spiega Dario Verzulli, Presidente Autismo Abruzzo Onlus – tale decisione sancisce con estrema chiarezza il principio di tutela del diritto alle cure per le persone con autismo, evidenziando ritardi e anomalie del sistema territoriale a danno di tutte le persone con autismo della nostra regione. Ancora una volta, – conclude – il ‘modello L’Aquila’, con la gestione di servizi specifici per l’autismo a conduzione pubblica, dimostra maggiore dinamismo rispetto a quanto messo in atto nelle altre ASL”.

Autismo Abruzzo Onlus, grazie alla collaborazione con l’avvocato Giovanni Legnini, ha finora conseguito sei ordinanze con accoglimento totale da parte dei tribunali interessati e continuerà a sostenere le azioni delle famiglie con autismo determinate ad affermare il diritto alle cure sancito dalla prima legge sull’autismo (134/2015) e dai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria.

Interverranno:

Dario Verzulli, Presidente di Autismo Abruzzo Onlus

Serafino Simoni, Socio fondatore Autismo Abruzzo Onlus

Giovanni Cappelli, Volontario Autismo Abruzzo Onlus

Giovanni Legnini, Avvocato di riferimento della associazione (collaborazione volontaria)