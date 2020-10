Serie C, Monopoli – Teramo 0-2: colpo esterno dei biancorossi

Grazie alle reti di Ilari dopo 2 minuti e raddoppio al 19′ la squadra di Paci centra il bottino pieno nella trasferta di Monopoli dell’11 ottobre

MONOPOLI – Successo per 2-0 del Teramo che alle 15 ha affrontato il Monopoli in trasferta. L’incontro era valido per la quarta giornata del campionato di Serie C (terza per i biancorossi che devono recuperare l’incontro con il Foggia). Il match è stato trasmesso in diretta sullo streaming di Eleven Sport mentre per quella testuale c’è stato il supporto di Calciomagazine.

DIRETTA DELLA PARTITA

Cronaca della partita

Ospiti in vantaggio dopo appena due giri di lancetta: sugli sviluppi di calcio d’angolo dalla sinistra palla sul secondo palo Ilari di testa anticipa l’uscita di Pozzer. Al 19′ arriva il 2-0 per i biancorossi grazie Costa Ferreira: azione di rimessa con Bombagi che sulla sinistra vede l’inserimento del compagno freddo a infilare il portiere con una conclusione di destro rasoterra. Reazione della squadra di casa al 26′ con un tentativo di Piccinni ma Lewandowski è bravo a deviare il pallone. Biancorossi al 34′ vicini al terzo gol: Bombagi trova un filtrante per Pinzauti che a tu per con il portiere si fa neutralizzare la conclusione. Al 39′ uscita forzata di Giosa per Bastrini e una conclusione larga dopo tre minuti di Costa Ferreira.

Nella ripresa cambio per il Monopoli con Antonacci per l’infortunato Tazzer dopo tre minuti mentre al 14′ prova a rendersi pericoloso Paolucci con colpo di testa centrale che non crea problemi a Lewandowski. Al 15′ Bombagi serve Pinzauti ma reattivo Pozzer su tentativo in acrobazia del giocatore ospite. Teramo in controlo del match, girandola dei cambi per il tecnico Scienza che inserisce Guiebre, Montero e Samele per questo finale di gioco. A due minuti dalla fine Teramo in 10 per l’espulsione combinata a Diakite per un intervento per chiara occasione gol. Sugli sviluppi della punizione dal limite Giorno non inquadra lo specchio della porta. Dopo 5 minuti si chiude la sfida tra Monopoli e Teramo con il successo per 2-0 della squadra abruzzese.

Tabellino delle partita

MONOPOLI: Giorno F., Bastrini A. (dal 39′ pt Giosa A.), Montero A. (dal 33′ st Marilungo G.), Mercadante M., Paolucci L., Piccinni M., Pozzer G. (P), Sales S., Samele L. (dal 34′ st Starita E.), Antonacci G. (dal 3′ st Tazzer M.), Zambataro E.. A disposizione: Antonacci G., Arena M., Bastrini A., Fusco F., Guiebre A., Menegatti P. (P), Montero A., Nina C., Oliveto N. (P), Samele L., Santoro D., Vassallo F.

TERAMO: Arrigoni A., Bombagi F., Diakite S., Ferreira P., Di Francesco D. (dal 43′ st Ilari C.), Iotti L., Lasik R., Lewandowski M. (P), Mungo D. (dal 16′ st Pinzauti L.), Santoro S., Tentardini A.. A disposizione: Birligea D., Bunino C., Cappa R., Di Francesco D., Di Matteo L., Mungo D., Trasciani D., Valentini M. (P), Viero F.

Reti: al 2′ pt Ilari C. (Teramo), al 19′ pt Ferreira P. (Teramo).

Ammonizioni: al 44′ pt Bastrini A. (Monopoli), al 7′ st Mercadante M. (Monopoli), al 18′ st Sales S. (Monopoli), al 32′ st Montero (Monopoli), al 22′ pt Santoro S. (Teramo), al 4′ st Lasik R. (Teramo), al 30′ st Arrigoni (Teramo), al 43′ st Iotti (Teramo).

Espulsioni: al 44′ st Diakite S. (Teramo).

Formazioni ufficiali di Monopoli – Teramo

Mister Paci deve rinunciare agli indisponibili Gerbi, Minelli e Soprano, con Piacentini e Celentano che non recuperano e finiscono in Tribuna. Coppia centrale difensiva inedita, composta da Diakite e Iotti, conferma per gli altri dieci undicesimi visti al “San Nicola”. Sono tre gli ex biancorossi nelle fila dei pugliesi: Sales e Paolucci in campo dall’inizio, il giovane Samele in panca.

MONOPOLI (3-5-2): 12 Pozzer, 15 Sales, 14 Giosa, 3 Mercadante (K); 31 Tazzer, 10 Paolucci, 4 Giorno, 8 Piccinni, 11 Zambataro; 18 Marilungo, 7 Starita. A disposizione: 22 Menegatti, 1 Oliveto, 5 Arena, 9 Montero, 13 Bastrini, 16 Fusco, 19 Antonacci, 23 Samele, 24 Nina, 25 Vassallo, 28 Santoro, 29 Guiebre. Allenatore: Scienza.

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski, 18 Lasik, 23 Diakite, 33 Iotti, 3 Tentardini; 6 Arrigoni (K), 21 Santoro; 20 Ilari, 10 Bombagi (Vk), 8 Costa Ferreira; 11 Pinzauti. A disposizione 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 9 Cappa, 17 Di Francesco, 25 Birligea, 27 Di Matteo, 28 Viero, 32 Bunino, 33 Iotti. Allenatore: Paci.

Arbitro: sig. Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: sigg. Pragliola di Terni e Buonocore di Marsala.

Quarto uomo: sig. Castellone di Napoli.