A Monica Pelliccione la menzione d’onore al Premio “I fiori sull’acqua”

La giornalista e scrittrice ha ricevuto la menzione d’onore con “Zittita!”. Il Premio é nato nel 2013 come Memorial Melania Rea

L’AQUILA – L’opera letteraria “Zittita!”, della giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, ha ricevuto la menzione d’onore al Premio internazionale di poesia e narrativa “I fiori sull’acqua”. Dedicato alle donne vittime di violenza, il premio è nato nel 2013 come memorial Melania Rea, la giovane mamma uccisa il 18 aprile 2011 in località Colle San Marco, ad Ascoli Piceno e gode del patrocinio del Senato della Repubblica. La giuria è composta da Hafez Haidar, Alessia Sorgato, Lietta Morsiani, Marco Viroli, Mina Rusconi, Claudio Sara con la presidenza di Rodolfo Vettorello e Marina Pratici e la direzione artistica di Melina Gennuso. La premiazione si è tenuta a Imola. “Zittita!” affronta il delicato tema della violenza psicologica e fisica e dell’esercizio del potere maschile sulle donne nelle relazioni interpersonali come nella professione e ha già ricevuto numerosi riconoscimenti: il premio internazionale di letteratura Penna d’autore, il premio Città di Chieti, il concorso nazionale San Lorenzo, a Firenze, la X edizione del premio internazionale Città di Grottammare e il premio internazionale di letteratura Athena Ars. Pelliccione, storica firma del quotidiano Il Centro, ha vinto, tra gli altri, il premio “Donna” per il giornalismo e la letteratura, il “Rotary international Agape Caffè letterari d’Italia e d’Europa” per la saggistica, il concorso internazionale “Ut pictura poesis”, a Firenze, il premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”, il premio “Verga d’argento” per la letteratura, lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo, il “Margherita d’Austria” per la saggistica.

Terza classificata al premio internazionale di letteratura “Luca Romano” e seconda al premio Città di Chieti ha ottenuto la menzione d’onore per la saggistica al “Premio internazionale Kalos”, la saggistica, il concorso internazionale “Ut pictura poesis”, a Firenze, il premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”, il premio “Verga d’argento” per la letteratura, lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo. il “Margherita d’Austria” per la saggistica. Ha ricevuto a Spoleto il premio “Donne e comunicazione e il premio presidenza della giuria al concorso letterario internazionale “Athena Ars”, il premio nazionale per la letteratura di montagna “Mario Arpea”. Finalista al premio nazionale “San Lorenzo 2021” a Firenze, ha ottenuto il premio internazionale Spoleto Menotti art festival per la letteratura 2021.