Monica Brandiferri nominata Responsabile Provinciale del Dipartimento Nazionale Pari Opportunità, famiglia e valori non negoziabili di FdI

TERAMO – Monica Brandiferri è stata nominata Responsabile Provinciale del Dipartimento Nazionale Pari Opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia. L’investitura ufficiale è avvenuta nei giorni scorsi attraverso la comunicazione della Senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, Responsabile Nazionale del suddetto Dipartimento.

“Sono onorata e orgogliosa – afferma Monica Brandiferri – per la nomina ricevuta, che rappresenta il coronamento di tanti anni di impegno proficuo e costante in materia di parità di genere e di pari opportunità, che mi hanno vista sempre in prima linea, prima come Presidente della Commissione Pari Opportunità e ora come Consigliera di Parità della Provincia di Teramo, nel fronteggiare, prevenire e reprimere ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne.

Ringrazio per la fiducia la Senatrice Isabella Rauti che ha sempre manifestato apprezzamento nei confronti del mio operato sul territorio aderendo anche alla campagna di sensibilizzazione da me promossa “Nel lavoro donne libere dalla violenza”, che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare le donne a denunciare violenze e discriminazioni subite nei luoghi di lavoro.

Spero di poter contribuire alla crescita di Fratelli d’Italia a livello locale collaborando fattivamente con Giandonato Morra, membro dell’esecutivo nazionale di FdI, con Marilena Rossi, Presidente provinciale del partito e con Margherita D’Urbano, Responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità, famiglia e valori non negoziabili, ed anche di raggiungere risultati importanti nella tutela dei settori e nella difesa dei temi oggetto del Dipartimento, che vanno ad incidere su aspetti fondamentali della vita di relazione e riguardano alcuni dei valori fondamentali della nostra società”.