Guardiagrele, é nato il Panettone Guardiese al gusto di torrone

Un dolce nato dalla collaborazione tra le pasticcerie Lullo e Patabom, a cui Gambero Rosso ha conferito il riconoscimento di “una torta”

GUARDIAGRELE – Un connubio vincente, quello di Lullo e Patabom, le uniche due pasticcerie di Guardiagrele (tra le 20 abruzzesi) segnalate sulla guida Pasticceri e Pasticcerie del Gambero Rosso, a cui è stato inoltre conferito il riconoscimento di “una torta”.

Questo speciale panettone risponde alla domanda: come tradurre un simbolo di Guardiagrele nella tradizione pasticciera natalizia?

Con un’attenta sperimentazione, gli ingredienti di prima qualità (avole siciliane, mandorle pugliesi tostate, cannella, vaniglia del Madagascar e arancia candita calabrese) e la lavorazione artigianale di Patabom il risultato è un dolce che racchiude in sé l’eccezionale ventaglio aromatico del torrone Aelion, frutto dell’antica ricetta del 1889 della famiglia Lullo.

Nasce così il Panettone Guardiese, con l’augurio che possa rappresentare il simbolo fortunato della rinascita della città, dopo questo difficile periodo che stiamo vivendo.

DOVE TROVARLO (si raccomanda la prenotazione telefonica / WhatApp):

– Pasticceria Patabom Via Roma, 72 – Guardiagrele (CH) – 0871453043 / 3476884940

Acquista online e ritira in negozio: www.patabom.it

– Pasticceria Lullo Via Roma, 105 – Guardiagrele (CH) – 3355442212

Disponibilità di consegne a domicilio: Guardiagrele, Vasto, San Salvo, Ortona, Francavilla, Lanciano, Chieti, Pescara, Montesilvano, Silvi, Pineto, Roseto, Giulianova, Teramo.