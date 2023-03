Mosciano – Roseto Basket 20.20 66-72: il racconto del match

MOSCIANO SANT’ANGELO – Dodicesima vittoria consecutiva per il Roseto Basket 20.20, che vince 66-72 a Mosciano. Nessuno si aspettava una passeggiata di salute ed effettivamente l’Olimpia mette per diversi minuti in difficoltà la Braderm, dando vita a una vera e propria battaglia decisa solo nel finale. Nel primo tempo, infatti, giocano meglio i locali, poi nel terzo quarto arriva la reazione rosetana con un break importante che cambia la partita. I gialloblu hanno il merito di non mollare fino alla fine, ma negli ultimi minuti Lestini e Di Giandomenico fanno valere la loro esperienza e decidono le sorti dell’incontro.

L’inizio è di marca Moscianese, perché il 20.20 fatica a segnare mentre Alberione e Usai prendono subito le misure e regalano ai compagni il +7. Ci pensa Zalalis, con due giochi da tre punti, a sbloccare l’attacco ospite, senza però riuscire ad impattare. Il primo quarto finisce 18-12. Continua a giocare meglio l’Olimpia, che con Barbarosa e Alberione tocca addirittura il +10. A questo punto scalda la mano Jovanovic, autore di tre triple in rapida successione che ridanno il -1 a Roseto. Prima dell’intervallo c’è tempo per un nuovo break dei locali, firmato da Diatlov e Barbarosa: 38-32 a metà partita.

La Braderm si riavvicina a piccoli passi, ma viene ricacciata a -6 da Natalini. A cambiare la partita ci pensa Haidara con la sua energia e un perfetto 2/2 ai liberi che vale il -1, al quale segue il percorso netto di Cantarini per il sorpasso. In un attimo, Roseto sigla un parziale di 14-3 ed è a +5: 47-52 al 30’. La tripla del +8 di Maiga sembra indirizzare la gara, ma Alberione ha idee diverse e guida la rimonta con due canestri pesanti. A uccidere la partita ci pensano la tabellata di Lestini prima e la bomba di Zalalis poi, anche se un paio di ingenuità degli ospiti tengono i discorsi aperti fino alla fine. La gara termina 66-72.

La Braderm tornerà in campo sabato 1 aprile alle ore 20 al Pala Maggetti per sfidare l’Amatori Pescara nel big match.

Parziali: 18-12, 20-20, 9-20, 17-20

Mosciano: Barbarosa 21, Valentini, Usai 9, Peres, Alberione 21, De Lutiis, Diatlov 2, Natalini 8, Persia, Carrara 5. All: Marco Verrigni

Roseto: Del Nibletto, Maiga 3, Palmucci, Di Giandomenico 9, Jovanovic 18, Francani, Caprara, Haidara 2, Lestini 12, Bricis 3, Cantarini 4, Zalalis 21. All: Ernesto Francani