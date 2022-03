Il Ministro Erika Stefani visita in provincia di Teramo

Costantini: “Il mio desiderio, invitarla a Giulianova per mostrarle, presente il Vescovo Lorenzo Leuzzi, la straordinaria realtà della Piccola Opera Charitas”

GIULIANOVA – Questa mattina, il Sindaco Jwan Costantini, in qualità di segretario provinciale della Lega, ha accompagnato nella città di Teramo il Ministro per le disabilità Erika Stefani. Nel capoluogo, prima di raggiungere i comuni di Martinsicuro e Tortoreto, il Ministro ha partecipato ad un importante convegno sul bullismo. “La ringrazio di cuore – ha commentato il Sindaco Costantini – La sua visita, a pochi giorni dalla mia nomina al coordinamento della Segreteria provinciale, mi onora e mi sprona ad affrontare il nuovo incarico con grande impegno e determinazione. Sono certo che il Ministro Stefani accetterà l’ invito che a breve le sarà rivolto. Mio desiderio è infatti quello di averla a Giulianova per mostrarle, presente il Vescovo Leuzzi, la straordinaria realtà della Piccola Opera Charitas, perché prenda atto dell’immenso valore che essa riveste per la comunità giuliese ed il territorio”.

IL COMMENTO DI D’ERAMO

“Questa mattina a Martinsicuro, prima tappa sulla costa per il Ministro della disabilità Erika Stefani, siamo stati accolti dal sindaco Vagnoni e dalle associazioni locali che operano nel terzo settore insieme ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, per un confronto costruttivo e toccante sulle priorità che riguardano le categorie più esposte, come quella della disabilità” – dichiara il segretario regionale della Lega Abruzzo, On. Luigi D’Eramo, e aggiunge – “Più attenzione da parte delle istituzioni, una richiesta che sarà accolta a tutti i livelli, quello regionale fino al governativo, in primis con l’impegno del nostro Ministro. Nel pomeriggio saremo a Tortoreto con le associazioni del territorio e con l’amministrazione comunale per continuare il confronto sul territorio e parlare anche dei progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, e delle opportunità che verranno dai fondi PNRR”.

Conclude D’Eramo: “Il buon governo della Lega si conferma per essere il governo della presenza e dell’ascolto, accanto ai comuni, partendo proprio dalla reale comprensione delle problematiche che riguardano i cittadini”.

Insieme al segretario regionale i deputati della Lega, Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro, l’assessore regionale, Pietro Quaresimale, il coordinatore provinciale di Teramo, Jwan Costantini, il consigliere regionale e Vice Segretario Regionale, Emiliano Di Matteo, il consigliere regionale Simona Cardinali, la responsabile regionale dipartimento disabilità Lega, Maria Di Domenico, il consigliere comunale di Tortoreto e Vice coordinatore provinciale Nico Carusi