Regione, nomina di Antonio Sorgi e stanziamento per sanità Covid

L’AQUILA – La Giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Liris, ha approvato il provvedimento di conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Ente ad Antonio Sorgi e lo stanziamento di circa 22,7 milioni di euro per alcuni settori strategici della struttura dell’ente.

In particolare, l’esecutivo ha dato il via libera ad una variazione di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l’iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate, per soddisfare le richieste di variazione pervenute da Servizi e Dipartimenti della Regione.

Le voci più sostanziose riguardano ancora una volta le spese sanitarie per l’emergenza Covid sostenute nel 2021, pari a 17,2 milioni di euro circa, la realizzazione di programmi straordinari smaltimento rifiuti per 2,5 milioni, il recupero e ripristino naturalistico/paesaggistico di ambiti degradati per 1,1 milioni, la restituzione somma per interventi antisismici e prevenzione rischio sismico per 905mila euro circa, la realizzazione della nuova caserma carabinieri di Manoppello per 180mila euro, indennità emergenza epidemiologica lavoratori in somministrazione per 695mila euro circa.

Nella stessa seduta, l’esecutivo ha poi dato il via libera all’aggiornamento della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2021-2022. Le procedure di gara più rilevanti sono quelle per la fornitura del servizio di soccorso con elicotteri a supporto del servizio medico d’emergenza per un costo totale di 30 milioni di euro; per servizi di promozione e comunicazione per campagna di promozione nei Mercati di riferimento per 1,4 milioni di euro; per la gestione e manutenzione full risk di una rete integrata di radiocomunicazione digitale della Regione Abruzzo per un costo totale di 3 milioni di euro.

La giunta, sempre su proposta di Liris, ha poi aggiornato gli elenchi dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e il perimetro di consolidamento della Regione Abruzzo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell’Ente per l’anno 2021.