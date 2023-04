Il ministro Alessandra Locatelli in visita istituzionale a Giulianova

Visita istituzionale, con il Sindaco Jwan Costantini, alla sede della Piccola Opera Charitas e della Polisportiva Amicacci. “Concretezza, semplicità, empatia: le qualità del Ministro, immediatamente percepibili, hanno lasciato il segno”

GIULIANOVA – Un lungo pomeriggio carico di emozioni, quello vissuto oggi dal Sindaco Jwan Costantini e da chi, con lui, ha accompagnato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, in visita istituzionale a Giulianova. Due le tappe in città, dopo il saluto portato all’ Amministrazione comunale di Silvi: la sede della Piccola Opera Charitas e quella della Polisportiva Amicacci.

L’arrivo nella struttura fondata da padre Serafino Colangeli, attorno alle 18. Alessandra Locatelli è stata accolta dal Presidente della Fondazione Mimmo Rega, dagli operatori e soprattutto dalle persone con disabilità assistite nella grande casa di via Ruetta Scarafoni. Presenti anche l’europarlamentare Elisabetta De Blasis, l’assessore regionale Pietro Quaresimale, il direttore della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia. Il Ministro ha parlato agli ospiti della Poc, li ha abbracciati e ascoltati. ” Una persona eccezionale – commenta il Sindaco Costantini – lontana dall’etichetta e vicina alle persone. Nella Piccola Opera ha riconosciuto le potenzialità e le risorse di una struttura di livello nazionale”.

Stessa palpabile cordialità negli spazi della Polisportiva Amicacci, che il Ministro ha assicurato di conoscere bene, per meriti e traguardi. Alessandra Locatelli si è intrattenuta a lungo ed affettuosamente con gli atleti e con lo staff, dimostrando, anche in questo caso, di essere donna di Governo dalle grandi passioni e dalla rara sensibilità.