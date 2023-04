“Libriganzi”, tre giorni di incontri e presentazione libri a Gagliano Aterno

GAGLIANO ATERNO – Gagliano Aterno è all’interno del Parco Regionale Sirente Velino, tra le prime Green Community d’Italia, prima comunità energetica in Abruzzo. Al momento in paese vivono circa 200 abitanti effettivi, 254 residenti ufficiali, mentre in passato è arrivato a contare circa 2000 abitanti. L’arrivo di nuove persone, ricercatori, oltre al ritorno di gaglianesi emigrati in passato, sta permettendo di generare flussi permanenti e temporanei, così da creare un nuovo terreno di incontri e contaminazioni di idee, visioni e modelli culturali. Costruire nuovi modi di “abitare il mondo” cercando di colmare i vuoti presenti nei paesi delle aree interne italiane.

Oggi che nelle città la qualità della vita si abbassa anno dopo anno, i paesi e le comunità montane possono essere luogo dove immaginare il presente e il futuro.

È il margine che si fa centro, ciò che è “fuori” dalla città, che oggi diventa centro nevralgico, da cui ripartire. Per questo nasce Libriganzi, in collaborazione con MOMO edizioni, Montagne in movimento, radio antiche rue ed il comune di Gagliano Aterno. Tre giorni di incontri, presentazioni, concerti, libri con riflessione sui temi dell’abitare, del lavoro, delle comunità e sulla necessità, oggi più che mai, di cambiare il mondo.