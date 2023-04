Convenzione CC Pescara, Uepe, Magistratura di Sorveglianza, Voci di dentro

Progetto di recupero e di reinserimento sociale di persone detenute nella Casa Circondariale di Pescara o in misure alternative alla detenzione

PESCARA – È stato avviato oggi un progetto di recupero e di reinserimento sociale di persone detenute nel carcere di Pescara o in misure alternative. L’ufficio di esecuzione penale esterna, l’Ufficio di sorveglianza di Pescara, la Casa circondariale di Pescara e L’Associazione “Voci di dentro” hanno firmato la Convenzione che ha per oggetto la risistemazione dell’Archivio dell’ufficio di Sorveglianza e la catalogazione degli atti.

La Convenzione nasce dalla considerazione che i percorsi di osservazione, riabilitazione e reinserimento sono compiti istituzionali della Casa circondariale e della Uepe e che la riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato da parte di una persona ristretta consiste anche nella prestazione di una attività a favore della collettività. In accordo con l’associazione Voci di dentro, che da anni opera per il reinserimento delle persone in stato di disagio e che ha già precedentemente avviato analoghi percorsi di attività lavorative, nei prossimi giorni verranno individuate le persone detenute che usciranno dal carcere in articolo 21 O.P. o che si trovano in misura alternativa e che saranno formate dalla stessa associazione e successivamente affiancate nel lavoro di risistemazione dell’Archivio dell’ufficio di Sorveglianza.

In base alla convenzione, tutte le parti si impegnano a reperire fondi per la realizzazione del progetto che saranno devoluti all’Associazione Voci di dentro che provvederà alla copertura assicurativa e a un contributo per le persone coinvolte.

Nell’ufficio della direzione della Casa circondariale di Pescara, hanno firmato la convenzione: per L’Ufficio di Sorveglianza di Pescara la Dr. Marta D’Eramo, per L’Ufficio di esecuzione penale esterna di Pescara la Dr. Elena Paradiso, per la Casa Circondariale di Pescara la Dr. Lucia Di Feliciantonio, per l’Associazione Voci di dentro il Dr. Francesco Lo Piccolo.