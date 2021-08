Mimesis I e II in scena al Castello Orsini di Avezzano: ecco quando

La performance che vuole celebrare Dante Alighieri a 700 anni dalla morte in scena sabato 28 e domenica 29 agosto

AVEZZANO – MIMESIS é il titolo dello spettacolo di danza, voce e musica che andrà in scena sabato 28 agosto alle ore 21 (Mimesis I) e domenica 29 agosto alle ore 18 (Mimemis II) al Castello Orsini-Colonna di Avezzano. Uno settecolo che é il risultato della ricerca svolta nei laboratori-residenze per Artisti che si ad Avezzano nell’ultima settimana presso il Centro Harmony Danza.

La performance vuole celebrare Dante Alighieri, il “Sommo Poeta”, a settecento anni dalla sua morte. Non solo. La ricerca non si ferma a Dante e alla sua Divina Commedia, ma si estende al lavoro di Pierpaolo Pasolini, grande poeta civile e letterato italiano del ‘900. Pasolini, infatti, nella sua “ La Divina Mimesis” si ispira a Dante e riscrive parte della Commedia dantesca in chiave moderna.

Il binomio Dante/Pasolini è solo apparentemente una forzatura letteraria, dunque. Il minimo comune denominatore che accomuna i due grandi artisti Poeti e letterati italiani è che entrambi hanno fatto un uso politico del linguaggio. Dante con la sua “Divina Commedia” e Pasolini con lasua opera “Divina Mimesis”, nella quale è evidente appunto l’ispirazione dantesca. Ed in Pasolini emerge chiaramente il doppio gioco della parola “mimesis” intesa sia come ‘imitazione’ vera e propria – della Divina Commedia – sia come “realtà rappresentata” che espone le differenze culturali in contrapposizione all’omologazione intellettuale e linguistica dei suoi anni, in un’accezioneancora più larga anche come “rappresentazione teatrale” vera e propria.

In Dante ed in Pasolini ogni persona o personaggio parla la “sua propria lingua”, con la sua voce. Nelle loro opere l’identità di ogni persona emerge con tutto il suo carico culturale, senza permettere alla letteratura di “scendere dall’alto”, ed edulcorare, con la contraffazione, la vera natura dell’uomo.

Ecco dunque che il “Progetto Mimesis” diventa una riflessione in forma di danza voce e musica sul “valore politico” della lingua in Dante riproposto alla luce della riscrittura poetica pasoliniana; un progetto che si presenta allo stesso tempo come lente d’ingrandimento della realtà quotidiana sulla bellezza intrinseca delle vite umane e come strumento potente contro tutte le riduzioni e soppressioni delle individualità. Una ‘rappresentazione’ della realtà che riconosce e valorizza ogni singolo individuo.

Lo spettacolo verrà rappresentati sotto forma di percorso: il pubblico attraverserà gli spazi e si ritroverà circondato da una “umanità esposta” (gli Artisti-performer) osservandola e cedendovi emotivamente proprio come fanno Dante e Virgilio nel loro cammino lungo i gironi.

Gli Artisti-performer rappresenteranno ognuno il proprio mondo, marcando quel confine tra individuo e persona, tra corpo con caratteristiche uniche, ma chiuso in se stesso, e corpo sociale, in potenza e in relazione con gli altri.

Sarà uno spettacolo poiché pensato come “site specific”, quindi calato e vissuto nel contesto del luogo o monumento e nel momento in cui verrà rappresentato, in dialogo con il pubblico e con la città. Inoltre, l’idea proposta abbraccia anche la questione sicurezza poiché non prevede che il pubblico si accalchi, ma che fluisca in un percorso di sicuro impatto spettacolare ed emotivo pienamente osservante le vigenti norme di sicurezza.

Gli spettacoli Mimesis I e II sono stati ideati da Paola Campagna e Giacomo Calabrese in collaborazione con il Centro Harmony Danza di Avezzano