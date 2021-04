Milo Vallone nella puntata della fiction Sky su Totti: ecco quando

Ci sarà un po’ d’Abruzzo nella puntata stasera, venerdì 2 aprile, con Milo Vallone protagonista della serie Sky “Speravo de morì prima”

PESCARA – Nel cast della sesta ed ultima puntata della fortunatissima fiction Sky “Speravo de morì prima” incentrata sulla figura di Francesco Totti, ci sarà anche l’attore abruzzese che vestirà i panni del Presidente della Fortitudo, il club calcistico capitolino nel quale militava un giovanissimo Totti, già talentuoso trionfatore dei suoi primi successi.

“Pur non essendo un tifoso romanista – confida Milo Vallone – non posso non riconoscere di essermi emozionato su quel set. Avevo la percezione del grandissimo e comunque rischioso progetto che questa operazione narrativa, era. Cercare di raccontare la vicenda di un campione peraltro, caso rarissimo, vivente e che nell’immaginario di molti tifosi e appassionati è divenuto un’icona del suo stesso talento, è un progetto così ambizioso da non poter non lasciare qualche timore. In realtà poi – conclude Vallone – l’opera è così particolarmente riuscita da essere uno dei maggiori successi di questa stagione televisiva”.