Michele Lombardo inaugura la nuova sede UIL-Abruzzo di Giulianova

GIULIANOVA – Michele Lombardo, Segretario della UIL-Abruzzo e Fabrizio Truono, Segretario della CST UIL Adriatica Gran Sasso, hanno inaugurato la nuova sede giuliese in Via Amendola, nella parte alta della città. Già venerdì c’era stata la visita istituzionale del Sindaco della Città, Jwan Costantini, accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Vasanella e dal Consigliere comunale, Matteo Carpineta.

Erano presenti anche il Sindaco di Mosciano, Giuliano Galiffi e l’Assessore, Luca Lattanzi. Entrambi i segretari confederali hanno ribadito la professionalità e disponibilità degli operatori per portare sempre più in alto la UIL a Giulianova, in particolar modo ha elogiato l’attività svolta nell’ufficio giuliese da Lucia Temperini del Patronato e del CAF guidato da Luciano Palandrani. Gli stessi, con una professionalità pluriennale, avevano già aperto nel 2016 in Via Gramsci (zona Ospedale), dopo solo tre anni di duro lavoro hanno potuto ampliare e rinnovarsi in una zona strategica e ben collegata con il lido e le aree interne.