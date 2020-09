Michele Cucuzza presenta a Chieti “Fuori dalle bolle”

Il Rotary Club di Chieti-Ovest ha organizzato un incontro per il 25 settembre nella struttura del “Chiostro” del Liceo Classico G.B. Vico

PESCARA – Michele Cucuzza torna in Abruzzo per presentare il suo ultimo libro “Fuori dalle bolle”, uscito lo scorso 27 febbraio. Appuntamento venerdì 25 settembre alle ore 17:30, nella struttura del “Chiostro” del Liceo Classico G.B. Vico di Chieti. L’evento é organizzato Rotary Club di Chieti-Ovest.

“Si tratta di una guida per i più giovani,– ci ha detto in una recente intervista– affinchè evitino di cadere nella trappola delle bolle. La bolla di filtraggio é quel meccanismo con cui Social Network, Internet e gli motori di ricerca filtrano notizie e opinioni proponendoci solo prodotti, fatti e opinioni più affini a noi, alle nostre idee e ideologie. Chi si illude che la realtà sia solo quella si rende prigioniero di una bolla. Per cui ai più giovani dico: sveglia, andate alla ricerca delle notizie!”.