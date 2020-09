Lo staff del Progetto Volley teramano stagione 2020/2021

TERAMO – Il Progetto Volley portato avanti da LG Impianti Futura Volley Teramo, Montorio Volley, Pallavolo Roseto e Torricella Volley comunica ufficialmente la composizione dello staff dirigenziale e tecnico di partenza nella stagione 2020/2021.

Le figure di riferimento sono i fratelli Roberto e Luca Mazzagatti, Guglielmo D’Ugo, Paolo Assogna e Giacomo Di Medoro.

I responsabili tecnici sono Aldo Coccioli e Marco Cimini, due volti tra i più noti nella pallavolo territoriale e non solo.

I tecnici, che in seguito verranno presentati nelle rispettive squadre di appartenenza, saranno Jana Kruzikova, Aldo Coccioli, Andrea Carriero, Emidio Galiffa, Giuseppe Lattanzi e Valentina Assogna.

Accanto a loro, gli aiuto – allenatori Piergiorgio Taraschi, Raffaella Preziuso, Veronique Di Pasquale , il preparatore atletico Roberto Giovagnini , i massaggiatori/fisioterapisti Bruno Berardocco e Paolo Croce oltre all’osteopata Dott. Alessio Cioci.

L’organizzazione si avvarrà anche della preziosa collaborazione di : Carlo Mattucci, Alessandro Di Stefano, Franco Petrarca, Monica Di Pietro e Nicolas Maranca come responsabile della comunicazione.

La nuova stagione sportiva ci vedrà in campo a Teramo presso il Pala Scapriano, il Pala San Gabriele, la palestra Molinari e la palestra V. Comi, presso i palasport di Montorio, Roseto e Torricella e presso la palestra Romani a Roseto degli Abruzzi.

Il Progetto Volley ricorda che l’obbiettivo della sua attività è la crescita del movimento pallavolistico territoriale, mettendo insieme le risorse economiche ed umane delle società coinvolte. Da adesso in poi, quattro società in una, per portare le atlete e lo sport teramano lontano.