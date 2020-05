Collecorvino, firmata convenzione rifacimento Centro Storico-Municipio

Zaffiri: “grazie a questa convenzione, si migliorerà l’aspetto della Piazza antistante il Municipio, luogo di ritrovo sociale nella quotidianità e punto di raccolta in situazioni emergenziali per i residenti del centro storico”

COLLECORVINO – “È stata firmata venerdì scorso, con grande soddisfazione dell’Amministrazione comunale, la Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Collecorvino, per il consolidamento, la messa in sicurezza e il rifacimento della Piazza Umberto I e dei locali sottostanti del nostro centro storico. I fondi ottenuti, del valore complessivo di 565mila euro, saranno utilizzati per ripristinare gli immobili danneggiati dai fenomeni di maltempo del triste gennaio 2017”. Lo ha ufficializzato il sindaco di Collecorvino, Antonio Zaffiri, rendendo nota la firma della convenzione.

“Tale finanziamento – ha precisato il sindaco Zaffiri – si aggiunge ad altri due precedenti già erogati alla nostra Amministrazione: con il primo sono stati finanziati 600mila euro per il potenziamento del fossato in zona Congiunti e il secondo, pari a 650mila euro, è stato utilizzato per il consolidamento del primo tratto di Via Principe di Piemonte già in fase di esecuzione. Ora, grazie a questa convenzione, si migliorerà l’aspetto della Piazza antistante il Municipio, luogo di ritrovo sociale nella quotidianità e punto di raccolta in situazioni emergenziali per i residenti del centro storico, e si renderanno fruibili i locali sottostanti la piazza stessa. Devo rivolgere un particolare ringraziamento ai cittadini di Collecorvino che dai mesi successivi ai gravi fenomeni di maltempo del gennaio 2017, tristemente ricordati, hanno subito notevoli disagi a causa della chiusura parziale della piazza, mentre qualcuno non perdeva occasione per fomentare critiche sterili. Inoltre ringrazio gli Amministratori ed i Tecnici del Comune – ha ancora ricordato il sindaco Zaffiri – che mi hanno supportato nelle difficili decisioni e nel duro lavoro grazie al quale oggi possiamo esultare e gioire per questo risultato che porterà ad avere, dopo circa quarant’anni, una piazza degna del nostro centro storico: rinnovata nell’estetica, accogliente ma soprattutto più sicura”.