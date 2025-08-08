REGIONE – Il fine settimana dall’8 al 10 agosto sarà dominato da sole pieno, caldo intenso e cielo sereno, grazie alla presenza dell’anticiclone nord-africano che garantisce stabilità atmosferica e temperature ben oltre la media stagionale

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 8 agosto

Venerdì 8 agosto in Abruzzo si prevede una giornata dal cielo sereno, con condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. Le temperature saranno estive ma non eccessive, con massime che raggiungeranno i 30°C e minime attorno ai 16°C, ideali per godersi le prime ore del mattino all’aperto. Una brezza leggera accompagnerà la giornata, contribuendo a rendere il clima più gradevole, soprattutto lungo la costa. L’umidità sarà moderata, con un’atmosfera asciutta che renderà il caldo più sopportabile e meno opprimente.

Sabato 9 agosto

Sabato 9 agosto in Abruzzo sarà una giornata pienamente estiva, con il sole che splenderà senza ostacoli per tutta la giornata. Le temperature raggiungeranno punte di 33°C nelle ore centrali, mentre al mattino si manterranno più fresche, intorno ai 17°C. Lungo la costa si farà sentire un aumento dell’afa, con un clima più umido e opprimente, mentre nelle zone interne il caldo sarà più secco e leggermente più sopportabile.

Domenica 10 agosto

Domenica 10 agosto si prospetta un’altra giornata all’insegna del sole in Abruzzo, con cieli completamente sgombri da nuvole. Le temperature saranno ancora più elevate, con punte di 34°C nelle ore più calde e minime che si aggireranno intorno ai 18°C. Sarà una giornata perfetta per chi desidera trascorrere del tempo al mare o fare una gita in montagna, approfittando del bel tempo. Tuttavia, nelle aree urbane l’afa potrebbe farsi sentire in modo più intenso, rendendo l’ambiente un po’ più opprimente.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (8-10 agosto 2025)

PESCARA

VEN – min 20° max 28°

SAB – min 21° max 30°

DOM – min 22° max 31°

CHIETI

VEN – min 18° max 29°

SAB – min 19* max 31°

DOM – min 20° max 32°

TERAMO

VEN – min 17° max 31°

SAB- min 18° max 33°

DOM – min 19° max 34°

L’AQUILA

VEN – min 16° max 30°

SAB – min 17° max 32°

DOM – min 20° max 33°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.