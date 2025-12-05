Meteo Abruzzo weekend dal 5 all’8 dicembre 2025: il tempo per il ponte dell’Immacolata

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel ponte dell’Immacolata il tempo sarà instabile. Dopo le pioge previste per la giornata di venersì, però, é previsto un miglioramento.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 5 dicembre
Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con acquazzoni e temporali diurni in attenuazione nel corso della serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Sabato 6 dicembre
L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare molto mosso.
Domenica 7 dicembre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Mare mosso.
Lunedì 8 dicembre
L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (5-8 dicembre 2025)
VEN – min 8° max 12°
SAB – min 8° max 14°
DOM – min 7° max 13°
LUN – min 7° max 13°
VEN – min 6° max 10°
SAB – min 5* max 12°
DOM – min 4° max 12°
LUN – min 5° max 13°
VEN – min 7* max 10°
SAB- min 5° max 13°
DOM – min 5° max 12°
LUN – min 6° max 13°
VEN – min 4° max 9°
SAB – min 2° max 11°
DOM – min 2° max 10°
LON – min 2° max 13°
