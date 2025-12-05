Meteo Abruzzo weekend dal 5 all’8 dicembre 2025: il tempo per il ponte dell’Immacolata

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel ponte dell’Immacolata il tempo sarà instabile. Dopo le pioge previste per la giornata di venersì, però, é previsto un miglioramento.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 5 dicembre

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con acquazzoni e temporali diurni in attenuazione nel corso della serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 6 dicembre

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare molto mosso.

Domenica 7 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Mare mosso.

Lunedì 8 dicembre

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (5-8 dicembre 2025)

PESCARA

VEN – min 8° max 12°

SAB – min 8° max 14°

DOM – min 7° max 13°

LUN – min 7° max 13°

CHIETI

VEN – min 6° max 10°

SAB – min 5* max 12°

DOM – min 4° max 12°

LUN – min 5° max 13°

TERAMO

VEN – min 7* max 10°

SAB- min 5° max 13°

DOM – min 5° max 12°

LUN – min 6° max 13°

L’AQUILA

VEN – min 4° max 9°

SAB – min 2° max 11°

DOM – min 2° max 10°

LON – min 2° max 13°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.