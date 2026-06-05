Meteo Abruzzo, weekend dal 5 al 7 giugno 2026: tempo in miglioramento

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it il nel weekend dal 5 al 7 giugno l’iniziale instabilità, responsabile di nuovi acquazzoni e temporali sparsi, lascerò spazio al bel tempo. Temperature in rialzo.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 5 giugno
L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare da poco mosso a mosso.
Sabato 6 giugno
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Mare poco mosso
Domenica 7 giugno
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (5-7 giugno 2026)
VEN – min 17° max 25°
SAB – min 18° max 25°
DOM – min 19° max 26°
VEN – min 15° max 25°
SAB – min 16* max 25°
DOM – min 16° max 26°
VEN – min 15* max 26°
SAB- min 16° max 26°
DOM – min 17° max 27°
VEN – min 13° max 23°
SAB – min 13° max 25°
DOM – min 12° max 27°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.