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Meteo Abruzzo oggi

Meteo Abruzzo, weekend dal 5 al 7 giugno 2026: tempo in miglioramento

Previsioni meteo per Abruzzo dal 29 al 31 maggio 2026: tempo prevalentemente buono. Le temperature nelle quattro province

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

cielo con nuvole

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it il nel weekend dal 5 al 7 giugno l’iniziale instabilità, responsabile di nuovi acquazzoni e temporali sparsi, lascerò spazio al bel tempo. Temperature in rialzo.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 5 giugno

L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità.  Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Sabato 6 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Mare poco mosso

Domenica 7 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila  (5-7 giugno 2026)

PESCARA

VEN – min 17° max 25°
SAB – min 18° max 25°
DOM – min 19° max 26°

CHIETI

VEN – min 15° max 25°
SAB – min 16* max 25°
DOM – min 16° max 26°

TERAMO

VEN – min 15* max 26°
SAB- min 16° max 26°
DOM – min 17° max 27°

L’AQUILA

VEN – min 13° max 23°
SAB – min 13° max 25°
DOM – min 12° max 27°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.