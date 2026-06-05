Ciclovie della Transumanza protagoniste ad Abruzzo Gravel 2026

CUGNOLI – Le Ciclovie della Transumanza tornano al centro dell’attenzione grazie ad Abruzzo Gravel 2026, l’evento che nei giorni scorsi ha richiamato cicloturisti da tutta Italia sui percorsi gravel e mountain bike del progetto. Un’occasione che ha confermato il valore di un’infrastruttura ciclabile in crescita, capace di unire territori, comunità e nuove forme di turismo sostenibile.

Durante la manifestazione, organizzata dal 29 maggio al 2 giugno, i partecipanti hanno pedalato lungo i tracciati delle Ciclovie della Transumanza, immersi tra sterrati, montagne e panorami a 360 gradi. «Abruzzo Gravel è libertà pedalata: un viaggio personale, senza tempi da battere, per riscoprire il ritmo naturale delle cose», spiegano gli organizzatori.

All’interno del programma si è svolto anche un incontro pubblico promosso da Bike for Fun e dalla Cooperativa di comunità La Chiave dei Tre Abruzzi, con la partecipazione di Lanfranco Chiola, vicesindaco di Cugnoli e comune capofila del progetto, e di Roberto Di Vincenzo, presidente di Carsa, partner privato. Nel talk si è discusso anche dell’iniziativa Bike Hospitality per l’Abruzzo, promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana.

«Con Ciclovie della Transumanza andiamo avanti con perseveranza, coinvolgendo comuni e portatori di interesse», ha dichiarato Chiola. «Stiamo lavorando alla realizzazione dell’infrastruttura ciclabile, nodo centrale della nuova offerta turistica, e abbiamo avviato diversi incontri per condividere il progetto e sviluppare servizi nelle aree coinvolte».

Sulla stessa linea Roberto Di Vincenzo: «Siamo concentrati sullo sviluppo dell’offerta turistica e sul suo consolidamento sui mercati. Il progetto ha un forte carattere identitario e sta ottenendo riscontri significativi. Le Ciclovie della Transumanza rappresentano un tema ampio, capace di estendersi oltre i confini attuali e di valorizzare la Transumanza come Patrimonio Immateriale UNESCO».

Il progetto coinvolge i comuni di Cugnoli (capofila), Bussi sul Tirino, Brittoli, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre de’ Passeri, con Carsa