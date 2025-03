REGIONE – Che tempo farà dal 28 al 30 marzo 2025? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. Venerdì ancora instabile. Nuovo peggioramento da sabato, con piogge frequenti. Temperature in generale flessione, in linea con i valori medi stagionali.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 28 marzo

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare mosso.

Sabato 15 marzo

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1700 metri. Mare poco mosso.

Domenica 16 marzo

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (28-30 marzo)

PESCARA

VEN – min 11° max 13°

SAB – min 11° max 13°

DOM – min 12° max 15°

CHIETI

VEN – min 9° max 11°

SAB – min 8* max 11°

DOM – min 9° max 13°

TERAMO

VEN – min 9° max 10°

SAB- min 9° max 11°

DOM – min 9° max 13°

L’AQUILA

VEN – min 7° max 10°

SAB – min 6° max 11°

DOM – min 7° max 13°

