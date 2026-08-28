Meteo Abruzzo, weekend dal 28 al 30 agosto 2026: bek tempo e caldo

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it sull’Abruzzo il weekend del 28–30 agosto si apre sotto il segno dell’alta pressione, con tre giornate stabili, soleggiate e caratterizzate solo da qualche lieve variazione tra una giornata e l’altra. Di seguito tutti i dettagli.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 28 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4650 metri. Mare poco mosso.

Sabato 29 agosto

l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4400 metri. Mare poco mosso.

Domenica 30 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4500 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (28-30 agosto 2026)

PESCARA

VEN – min 26° max 35°

SAB – min 25° max 34°

DOM – min 24° max 32°

CHIETI

VEN – min 25° max 37°

SAB – min 23* max 33°

DOM – min 21° max 32°

TERAMO

VEN – min 25* max 37°

SAB- min 20° max 30°

DOM – min 21° max 33°

L’AQUILA

VEN – min 27° max 38°

SAB – min 24° max 34°

DOM – min 17° max 31°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.