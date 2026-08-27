Liris: auguri a Elena Tomassini, nuova Procuratrice della Corte dei Conti Abruzzo

L’AQUILA – Il senatore Guido Quintino Liris esprime le sue congratulazioni alla dottoressa Elena Tomassini, che ha assunto il prestigioso incarico di Procuratore regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, una funzione considerata strategica per la tutela della legalità e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel suo messaggio, Liris sottolinea come questo ruolo rappresenti “un incarico di grande responsabilità, fondamentale per garantire buon funzionamento delle istituzioni e trasparenza amministrativa”. Alla nuova Procuratrice rivolge i migliori auguri di buon lavoro, certo che Tomassini saprà esercitare la funzione “con competenza, equilibrio e autorevolezza, nell’interesse dell’Abruzzo e dei suoi cittadini”.

Il senatore evidenzia inoltre l’importanza della collaborazione tra istituzioni territoriali e Corte dei Conti, ribadendo che la Procura regionale continuerà a essere “un interlocutore autorevole nel comune impegno a garantire responsabilità e buona amministrazione”.