Abruzzo, Anas – Chiusa per incendio la SS487 “di Caramanico Terme”

CARAMANICO TERME – La SS487 “di Caramanico Terme” è stata chiusa temporaneamente nel tratto compreso tra il km 13,500 e il km 15, in prossimità del bivio per Salle, a causa di un incendio che ha interessato l’area nella tarda mattinata del 28 agosto. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire ai mezzi di soccorso di operare senza ostacoli. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni fornite direttamente sul posto dalle squadre impegnate nell’emergenza.

Il personale Anas è intervenuto immediatamente per monitorare la situazione e predisporre il ripristino della transitabilità non appena le condizioni lo permetteranno. L’episodio conferma l’attenzione dell’Ente verso la sicurezza stradale, soprattutto nei periodi in cui il rischio incendi è più elevato.

Anas, parte del Gruppo FS, rinnova il proprio invito alla prudenza ricordando la campagna “Quando sei alla guida tutto può aspettare – Guida e Basta!”. Per informazioni sulla viabilità è attivo il servizio clienti Pronto Anas al numero verde gratuito 800.841.148.