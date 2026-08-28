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Abruzzo, Anas – Chiusa per incendio la SS487 “di Caramanico Terme”

Chiusura temporanea della SS487 “di Caramanico Terme” per un incendio vicino al bivio per Salle. Traffico deviato, intervento immediato del personale Anas

da Redazione Abruzzonews
scritto da Redazione Abruzzonews

fiamme incendio

CARAMANICO TERME – La SS487 “di Caramanico Terme” è stata chiusa temporaneamente nel tratto compreso tra il km 13,500 e il km 15, in prossimità del bivio per Salle, a causa di un incendio che ha interessato l’area nella tarda mattinata del 28 agosto. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire ai mezzi di soccorso di operare senza ostacoli. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni fornite direttamente sul posto dalle squadre impegnate nell’emergenza.

Il personale Anas è intervenuto immediatamente per monitorare la situazione e predisporre il ripristino della transitabilità non appena le condizioni lo permetteranno. L’episodio conferma l’attenzione dell’Ente verso la sicurezza stradale, soprattutto nei periodi in cui il rischio incendi è più elevato.

Anas, parte del Gruppo FS, rinnova il proprio invito alla prudenza ricordando la campagna “Quando sei alla guida tutto può aspettare – Guida e Basta!”. Per informazioni sulla viabilità è attivo il servizio clienti Pronto Anas al numero verde gratuito 800.841.148.